Il debutto di Doc Rivers stanotte LIVE su Sky

Non è importante né atteso quanto l’arrivo di un nuovo giocatore, ma stanotte i Milwaukee Bucks per certi versi cominciano una nuova stagione. Dopo l’assunzione della scorsa settimana, coach Doc Rivers è pronto a guidare la sua nuova squadra in panchina a partire da stanotte, riprendendo le redini lasciate all’allenatore ad interim Joe Prunty dopo il licenziamento di Adrian Griffin. Il debutto è di quelli tosti: i Bucks saranno impegnati in trasferta sul campo dei campioni in carica dei Denver Nuggets, dovendo subito misurarsi quindi con la squadra di riferimento per chi vuole arrivare a vincere il titolo NBA. Rivers si è presentato alla stampa pochi giorni fa al fianco del GM Jon Horst, accettando il fatto che sulla squadra ci sono grandi aspettative (“Le dobbiamo volere”), negando di essere stato un “consulente ombra” dei Bucks (“Se lo fossi stato mi sarei fatto pagare, e ho ricevuto nessun assegno”) e sostenendo invece di essere un buon amico del licenziato Griffin (“Ho parlato molto con lui, così come l’ho fatto con tanti altri allenatori”). Rivers ha indicato in Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard i due principali motivi per cui ha accettato il posto proposto dai Bucks, ma anche per un roster già pieno di veterani (“Con loro ho la possibilità di connettermi più velocemente”) e per la cultura della franchigia, definita come “di prima classe”. E pur ammettendo lui stesso che entrare a stagione in corso non è l’ideale (“Non lo augurerei a nessuno e non mi era mai capitato prima”), il veterano delle panchine NBA è pronto a sfidare i campioni in carica per cominciare la sua quinta esperienza alla guida di una franchigia dopo Orlando, Boston, LA Clippers e Philadelphia. Grande curiosità per capire se riuscirà a riportare i Bucks a un livello difensivo degno dell’era Budenholzer: il primo appuntamento è in diretta stanotte su Sky Sport NBA a partire dalle 3.00 con commento originale e in replica mercoledì 30 gennaio con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.