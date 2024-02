Viaggia oltre i 21 punti di media ma anche quando il tiro non entra trova sempre il modo di rendersi utile (5/21 nella notte contro Portland ma 10 assist e 9 rimbalzi oltre i suoi 13 punti per sfiorare la tripla doppia). Segnare, tanto, non è mai stato un problema (due volte a quota 50 nei playoff) ma spesso viene "dimenticato" all'ombra di Jokic (come dimostra il fatto che non sia ancora mai stato convocato all'All-Star Game). Matteo Soragna analizza i tanti modi che ha Murray di far male alle difese avversarie