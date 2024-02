Comparare giocatori di epoche diverse è tanto impossibile quanto divertente e allora - partendo dai quintetti Est e Ovest che si sfideranno sul parquet di Indianapolis il prossimo 18 febbraio per l'All-Star Game 2024 - ecco un paragone tra i dieci titolari di oggi e quelli di vent'anni fa. Quando a Los Angeles scesero in campo ieri come oggi tantissimi campioni

CHI VA ALL'ALL-STAR GAME E CHI NON CI VA: GLI ESCLUSI 2024