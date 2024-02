Che serata per Brandon Ingram. La stella dei New Orleans Pelicans firma una delle sue migliori prestazioni della carriera, chiudendo con 41 punti, 6 rimbalzi e 9 assist senza nessuna palla persa in tre quarti di gioco, sbagliando appena 5 dei 21 tiri tentati con uno strepitoso 8/11 da tre punti. Memorabili gli ultimi tre minuti del terzo quarto in cui segna 5 triple in fila senza sbagliare, incendiando il pubblico di casa e chiudendo definitivamente una partita mai in discussione contro Toronto