La passione di Giorgio Chiellini per il basket non è certo una novità, così come il suo volto non è certo nuovo dalle parti di Los Angeles, dove l'ex capitano della Juventus e della nazionale ha trascorso l'ultimo scampolo di carriera con il Los Angeles FC, per cui ora opera da collaboratore tecnico. E nella notte, ai margini della sfida tra Lakers e Pistons andata in scena alla Crypto.com Arena, Chiellini ha avuto modo di scambiare la sua vecchia maglia bianconera con quella gialloviola di Austin Reaves