I Lakers non lasciano scampo ai Pistons, vincendo per 125-111 alla Crypto.com Arena. La partita non è mai in bilico e già a metà del 1° quarto i padroni di casa danno spettacolo: D'Angelo Russell ruba palla in difesa e la passa a Austin Reaves, che scatta in contropiede e oltrepassata la linea del tiro da tre punti serve LeBron James con un assist dal palleggio dietro la schiena. Arriva la schiacciata che fa esultare i tifosi sugli spalti e fa rivivere le emozioni dei Lakers dello Showtime anni '80