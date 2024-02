RIsing Stars NBA 2024: tutto quello che c'è da sapere

La prima serata dell’All Star Weekend, in programma questa notte a partire dalle ore 3.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su NOW, vedrà scendere in campo molti giovani talenti tra rookie, sophomore e altri campioni in erba in un mix di sfide tra quattro squadre capitanate da altrettante leggende della storia della lega. Un format già sperimentato lo scorso anno che ha portato competizione, divertimento e grandi novità