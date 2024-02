La Hall of Fame di Springfield in occasione del weekend dell'All-Star Game ha annunciato i 14 finalisti per entrare nella classe del 2024 dell'arca della gloria. Diversi i giocatori NBA di primo piano, oltre a rappresentanti del mondo del basket femminile, collegiale, liceale e internaziona. I nuovi membri verranno annunciati ufficialmente in occasione della Final Four della NCAA