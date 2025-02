Finisce l'All-Star Weekend, il calendario NBA concede un paio di giorni di respiro a giocatori e squadre e prima di riprendere la corsa ai playoff quel "vuoto" viene riempito, ormai sempre più spesso, da interminabili discussioni social. Cosa è piaciuto e cosa no, il nuovo formato dell'All-Star Game, le troppe pause, lo scarso impegno e mille altre considerazioni simili. Che devono aver stufato Kevin Durant, che come suo solito non si è tenuto per sé il proprio pensiero ma lo ha apertamente espresso sui social: "Credo che la gente si diverta di più a lamentarsi della NBA che a guardarla davvero. Pazzesco, cancelliamo l'All-Star Wekeend allora e diamo a tutti i giocatori un po' di riposo, visto che siamo così bolliti a questo punto della stagione...". A metà tra verità e provocazione, al messaggio social di KD non sono mancate, ovviamente, pronte reazioni. Ma a quella di una delle tante "media personality" emerse online (titolare di uno show online, chiamato The Ganz Show") la superstar dei Suns ha voluto rispondere in prima persona. "KD ... il giorno libero ce l'avete tutti oggi. Ti chiedo solo di riguardare TUTTA la diretta dell'All-Star Game, con una quantità irreale di pubblicità, pause e tutto il resto... guardala, oggi, dal tuo divano di casa. E prova a vedere se riesci a sopportarlo tutto. Ed era l'ALL-STAR GAME. Non è proprio l'ideale", l'osservazione fatta al campione di Phoenix.