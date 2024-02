Lo sloveno ha abituato tutti a segnare tiri impossibili, ma quando ne ha tentato uno dalla sua metà campo durante la partita delle stelle l'esito non è stato quello immaginato: palla lontanissima dal ferro, che ha colpito lo spigolo alto del tabellone. Ma Luka non ha certo perso il sorriso, e più tardi dagli spogliatoi ha commentato ironicamente la giocata. "2 per uno... Analytics", ha scritto sui social, intendendo che aveva affrettato il tiro per avere due possessi con il tempo che stava scadendo