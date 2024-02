Non è un mistero che dopo il 2025 - quando la NBA avrà firmato un nuovo (si dice ricchissimo) "media deal" - Adam Silver aprirà la lega a due nuove squadre, allargando così il numero a 32. E non è neppure un mistero che in pole position per questi due nuovi posti ci siano Las Vegas e Seattle, una novità nel primo caso, un grande ritorno nel secondo. E proprio relativamente al ritorno nella lega di una città come Seattle si è espresso, sbilanciandosi come poche altre volte nella sua carriera, Kevin Durant. "Se mi piacerebbe far parte dei Supersonics se dovessero tornare in NBA? Non c'è neppure un singolo dubbio", ha risposto in una conversazione con il suo agente Rich Kleiman l'attuale superstar dei Phoenix Suns, che proprio a Seattle ha iniziato la sua carriera NBA. "Penso prima di tutto che quella franchigia sia un brand iconico all'interno della NBA; e poi penso che quel mercato sia un mercato di pallacanestro, che ha bisogno di avere una franchigia in città per ispirare ancora più ragazzi verso la pallacanestro, e continuare a produrre tanti giocatori NBA.