Nell'ultima simulazione del Draft 2024 effettuata da "ESPN", il nome del figlio di LeBron James non compare tra quelli che dovrebbero essere scelti il prossimo giugno. Bronny, in effetti, dopo i pesanti problemi di salute della scorsa estate, sta vivendo una stagione complicata al college. E anche papà LeBron, smaltito l'entusiasmo iniziale della prospettiva di giocare con il figlio in NBA, predica calma

Dopo quanto successo la scorsa estate, con lo spaventoso arresto cardiaco in allenamento e il conseguente periodo di ripresa dopo l'intervento subito, era forse prevedibile che la stagione di Bronny James si rivelasse più complicata del previsto . Il figlio di LeBron , nella sua prima annata a USC , sta incontrando difficoltà che peraltro riguardano tutta la squadra, titolare di un record di 11 vinte e 16 perse . Bronny , al momento, sta viaggiando a 5.5 punti , 2.8 rimbalzi e 2.5 assist di media in poco più di 20 minuti giocati . E la stagione fin qui abbastanza anonima è costata al primogenito della stella dei Lakers il posto al prossimo Draft , almeno secondo le ultime previsioni di "ESPN". Il nome di Bronny, infatti, non compare tra quelli coinvolti nel classico Mock Draft che anticipa la selezione che avverrà a fine giugno. E la notizia non ha lasciato indifferente nemmeno papà LeBron .

Incontro rimandato di un anno? LeBron predica pazienza

Sparito dalle previsioni del Draft 2024, il nome di Bronny è comparso in quello del 2025, sempre curato dall'esperto in materia Jonathan Givony. Per il giovane James, quindi, l'idea potrebbe essere quella di trascorrere un'altra stagione al college e provare a sbarcare in NBA con un anno di ritardo rispetto alle previsioni. Si tratterebbe, al netto delle più che comprensibili ragioni di salute, di una prima bocciatura per il figlio di LeBron. LeBron che, in effetti, non ha preso affatto bene la cosa. A molti non è infatti sfuggito il sensibile cambio d'atteggiamento da parte di papà James, che meno di un anno fa sosteneva pubblicamente che Bronny fosse già oggi un giocatore migliore rispetto a molti suoi colleghi in NBA, mentre a fronte della notizia della bocciatura da parte di "ESPN" la stella dei Lakers ha sentito il bisogno di tornare sull'argomento. Questa volta, però, LeBron ha chiesto di portare pazienza, senza mettere troppa pressione al figlio che "È solo un ragazzo e gli va lasciata la possibilità di godersi il suo percorso al college". Considerato il cognome che porta e la carriera che parrebbe aver scelto, però, è più probabile che Bronny James, che venga scelto oppure snobbato al prossimo Draft, continui a fare notizia.