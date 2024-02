Nel finale della sfida tra Knicks e Pistons al Madison Square Garden succede di tutto: palle perse e poi recuperate, tiri liberi sbagliati e clamorosi rimbalzi in attacco. A costare la partita a Detroit è però un fallo non fischiato a Donte DiVincenzo su Ausar Thompson che fa infuriare coach Monty Williams. Nel dopo partita la terna arbitrale ammetterà l'errore decisivo nella vittoria di New York 113-111

