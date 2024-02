Miami passa a Sacramento, New York batte Detroit

Decimati da infortuni e squalifiche, gli Heat arrivano a Sacramento da sfavoriti ma ottengono una inaspettata vittoria in trasferta grazie alle prestazioni di Bam Adebayo e Jaime Jaquez Jr.. A Detroit non bastano i 12 punti di Simone Fontecchio, perché i Pistons perdono contro i Knicks in un finale di gara convulso. I Raptors passano a Indiana con un eccellente Scottie Barnes, vittoria facile in trasferta per Brooklyn che ha la meglio su Memphis. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA