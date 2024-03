SGA riporta OKC al primo posto, colpo Clippers

Shai Gilgeous-Alexander sfodera una prestazione da MVP guidando i Thunder al successo a Phoenix e al primo posto nella conference, approfittando del ko di Minnesota in casa coi Clippers. Fontecchio segna 15 punti ma Detroit perde a Orlando, New York sbanca Cleveland con la tripla doppia di Josh Hart. Doncic firma la sua terza tripla doppia da 30 punti in fila ma perde con Philadelphia, Wembanyama fenomeno spazza via Indiana. Di seguito tutti i risultati della notte NBA