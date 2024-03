Un'altra tripla doppia con più di 30 punti a referto, ma un'altra sconfitta per i suoi Dallas Mavericks. E durante un time-out nel terzo quarto Luka Doncic sfoga tutta la sua frustrazione per non riuscire a tradurre le sue grandissime prestazioni individuali in vittorie di squadra. Ma neppure il quinto ko nelle ultime sei gare di Dallas può eclissare l'ennesima impresa dello sloveno, pareggiata nella storia NBA solo da due altri giocatori

