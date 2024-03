I Knicks, secondo molti, potrebbero essere la vera incognita della Eastern Conference ai playoff. La squadra è stata rinforzata parecchio sul mercato a stagione in corso, ma coach Tom Thibodeau non ha di fatto mai avuto a disposizione il roster al completo. Jalen Brunson, però, sembra pronto a rientrare già nella partita di questa notte contro Orlando e gli altri infortunati eccellenti dovrebbero essere recuperati nelle prossime settimane. E a New York, mentre l'infermeria si svuota, cominciano a sognare