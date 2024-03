Minnesota ko coi Lakers, cadono Heat, Knicks, Cavs

Lakers (trascinati da un clamoroso Anthony Davis) e Thunder firmano le uniche due vittorie interne di una serata contraddistinta dai successi in trasferta. Da quelli sorprendenti (Washington passa a Miami, Brooklyn a Cleveland) a quelli da record (Philadelphia tiene New York a 73 punti). A Ovest Houston sbanca Sacramento ma perde per infortunio Sengun, New Orleans supera Atlanta

TUTTO SULLA STORICA PRESTAZIONE DI ANTHONY DAVIS