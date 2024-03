Una partita così, nella storia della NBA, non si era mai vista. Anche con il ritorno in campo di LeBron (assente contro Milwaukee), i riflettori della Crypto.Com Arena nella sfida tra Lakers e Timberwolves hanno illuminato soprattutto Anthony Davis, che ha chiuso la sua serata con una "linea statistica" mai vista nella storia della lega: 27 punti, 25 rimbalzi, 7 recuperi e 5 assist, primo giocatore di sempre con almeno 25+25+5+5. Anche l'accoppiata 25+ rimbalzi con 6+ recuperi è una combinazione mai prima realizzata da nessun giocatore (da quando, ovviamente, si contano i recuperi, ovvero dalla stagione 1973-74). Se ci si vuole fermare solo alle voci riguardanti punti e rimbalzi, invece, in casa Lakers era dal 2004 che nessuno aveva mandato a referto almeno 25 punti e 25 rimbalzi - e a riuscirci era stato un certo Shaquille O'Neal. Spaventoso come, dei 25 rimbalzi catturati da Davis, ben 21 siano arrivati nel solo secondo tempo, quando i Lakers hanno allungato le mani sulla partita (con il parziale di 29-17 dell'ultimo quarto). "Quando in campo ci divertiamo, il grado di fiducia di ciascuno di noi è altissimo. Sappiamo quello che ci vuole per vincere: ci piace fare trash talking con gli avversari ma allo stesso tempo sappiamo di dover rispettare il gioco, sappiamo di avere le nostre responsabilità in campo. La sfida ora è avere la costanza di giocare così ogni singola sera", ha detto Davis nel dopo partita, sottolineando l'impresa dei Lakers contro la seconda miglior squadra a Ovest.