Quella arrivata nella notte per 113-104 ai danni di Toronto è stata la 3° vittoria in 4 partite, cosa che in casa Pistons non accadeva da quasi due anni. E nel successo sui Raptors c'è anche la firma di Simone Fontecchio, che nonostante qualche errore al tiro ha chiuso con 12 punti. Non solo, partendo in quintetto per la 41° volta in stagione, l'azzurro ha anche tagliato un traguardo fondamentale in vista di una sua possibile riconferma a Detroit

Quello della vittoria è un sapore che a Detroit, in questa stagione, hanno gustato raramente. Il successo per 113-104 arrivato nella notte contro i Raptors, però, è stato il 3° nelle ultime 4 partite, segnale forse di una piccola svolta, almeno dal punto di vista della continuità di gioco e del morale complessivo, per una squadra protagonista fin qui di un'annata a tratti disastrosa. E la partita contro Toronto ha rappresentato un momento importante, fose anche in questo caso una piccola svolta, per Simone Fontecchio. Non tanto per i 12 punti mandati a referto, quanto perché la 41° partenza in quintetto (sommando anche quelle maturate a Utah prima dello scambio che l'ha portato a Detroit lo scorso febbraio) in questa regular season ha consentito a Fontecchio di raggiungere un traguardo fondamentale dal punto di vista contrattuale. Con la partenza nello starting five dei Pistons contro Toronto, infatti, l'ex Jazz ha raggiunto quello che contrattualmente viene definito lo "starter criteria", un particolare non di poco conto in ottica futura. Fontecchio, che sarà restricted free agent al termine della stagione, potrà quindi ora ricevere la cosiddetta "qualifying offer" per il rinnovo da parte dei Pistons partendo da un minmo salariale annuo di 5.2 milioni di dollari a fronte dei 3.2 percepiti ora nel 2° e ultimo anno del biennale firmato nell'estate del 2022. Si tratta quindi di un mattoncino prezioso per l'azzurro, che peraltro si stava già costruendo il suo futuro con i 15 punti e 4 rimbalzi di media a partita (tirando con il 41.9% da tre) tenuti da quando è sbarcato a Detroit.