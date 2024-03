L'attuale record degli Spurs (14-51), terzo peggiore della lega dietro solo ai disastrosi Pistons e Wizards, non consente a Victor Wembanyama di correre per altri premi individuali che non siano quello di rookie dell'anno, per cui se la dovrà vedere con Chet Holmgren. Così la prima scelta assoluta all'ultimo Draft, in un'intervista concessa al "San Antonio Express-News", ha deciso di appoggiare una candidatura prestigiosa nella corsa al difensore dell'anno. "So che Rudy [Gobert] ha delle ottime possibilità di vincere il premio quest'anno, e sarebbe meritato" ha dichiarato Wembanyama a proposito del connazionale, già premiato nel 2018, nel 2019 e nel 2021. L'ex Metropolitans 92, però, non si è fermato lì, aggiungendo anche un commento che assomiglia parecchio a una minaccia verso Gobert e verso tutta la NBA: "Lasciamolo vincere quest'anno, perché dopo questa stagione non toccherà più a lui portarsi a casa quel premio". Il francese, quindi, vede per se un futuro da difensore dell'anno. E, considerato quanto messo in mostra nel suo primo anno nella lega, dove svetta per stoppate di media a partita (3.4, primo per distacco con la coppia Walker Kessler-Brook Lopez a inseguire a 2.6), è difficile non dargli fiducia.