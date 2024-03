Nella corsa al posizionamento nella zona play-in a Ovest netta vittoria dei Lakers in casa contro Atlanta e sorpasso ai danni di Golden State, sconfitta al Chase Center per mano dei Knicks. Anthony Edwards e Tyrese Maxey trascinano Minnesota e Philadelphia ai successi su Utah e Miami, Boston travolge Detroit. Cleveland piazza il colpo in trasferta a Indiana e i Kings hanno bisogno di un supplementare per battere Memphis. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA