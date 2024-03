Super prestazione, condita da due giocate clamorose, per il rookie dei Thunder nel successo sui Jazz. Holmgren ha chiuso con 35 punti, 14 rimbalzi (pareggiato il suo massimo in carriera) e 3 stoppate, tirando 12/18 dal campo (1/5 da tre). Nella sua partita due poderose schiacciate sulla testa dei difensori di Utah. La prima ricevendo in transizione e chiudendo a una mano sul malcapitato Taylor Hendricks. La seconda in alley-oop subendo anche il fallo contro un grande stoppate come Kessler