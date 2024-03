Ci sono certe passioni che il tempo e la distanza fisica non possono affievolire, e a Phoenix l'hanno dimostrato nella notte. L'avventura in NBA di Isaiah Thomas, a dire il vero, ha vissuto i momenti migliori subito dopo l'addio ai Suns, avvenuto nel febbraio del 2015, ma in Arizona sono comunque rimasti legati al playmaker che da quelle parti si era fermato giusto per una manciata di mesi prima di essere scambiato e trovare fortuna a Boston. Nell'ovazione dei tifosi del Footprint Center all'ingresso in campo a 1:48 dalla fine della sfida con i Sixers c'è quindi forse più un tributo alla tenacia con cui Thomas, a 35 anni e dopo varie traversie, continua a inseguire il sogno di giocare in NBA. "La sua carriera e quello che ha dimostrato negli anni è fonte d'ispirazione per chi gioca a basket in giro per il mondo" ha confermato proprio Kevin Durant subito dopo la partita. A frenare gli entusiasmi, però, ci ha pensato coach Frank Vogel, che sempre nel dopo partita ha ribadito che "Thomas è qui per dare profondità al nostro roster, quando recupereremo gli infortunati non credo che rimarrà nelle rotazioni". Il futuro di Thomas, che ha da poco firmato un contratto della durata di 10 giorni con i Suns, insomma, rimane incerto, ma nel frattempo, dopo tanto tempo, il ragazzo di Tacoma, Washington può godersi il suo momento di gloria.