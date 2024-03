Jokic ferma i Knicks, Orlando e Houston volano

La 22^ tripla doppia stagionale di Jokic permette a Denver di battere New York, che si ferma dopo quattro vittorie in fila. Non si arrestano invece le strisce vincenti di Orlando, che batte New Orleans con la seconda tripla doppia in carriera di Paolo Banchero, e di Houston, che supera Chicago conquistando il settimo successo in fila. Dallas e Phoenix hanno vita facile e scavalcano Sacramento, che perde malamente a Washington. Milwaukee ritrova Giannis e resiste alla rimonta di Brooklyn