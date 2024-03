Dalla pausa per l'All-Star Weekend in poi nessuno resta in campo più di Josh Hart, dei New York Knicks, che viaggia a 42.3 minuti di media a serata. Coach Thibodeau è conosciuto per "spremere" forse troppo i suoi giocatori (l'infortunio di Derrick Rose ai tempi dei Bulls resta un precedente inquietante). E la differenza tra lui e il secondo in classifica è la stessa tra il 2° e il 23° giocatore per minutaggio!

