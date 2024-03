Il nome sulla maglia è diverso, ma la città è la stessa. Da quando i Nets hanno abbandonato le paludi del New Jersey per stabilirsi a Brooklyn, quello con i Knicks è diventato a tutti gli effetti un derby. E le due squadre, che stanno vivendo stagioni molto diverse, si affrontano oggi per l'appuntamento con l'NBA Saturdays. Diretta dalle 18.00 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Al Madison Square Garden la tavola è apparecchiata per un matinée del tutto speciale: l'appuntamento con l' NBA Saturdays , infatti, regala il derby cittadino tra Knicks e Nets . Una rivalità, quella che separa Manhattan da Brooklyn , la tradizione dalla voglia di costruirsi un'identità , fin qui vissuta spesso più sul mercato che sul campo, con i nomi di Carmelo Anthony , Kyrie Irving e Kevin Durant oggetto di contesa tra le due squadre. Si tratta, ad ogni modo, di ricordi legati al passato , perché il presente delle due franchigie non potrebbe essere più diverso. I Knicks , reduci dalla prima vittoria ai playoff dopo dieci anni la scorsa primavera, stanno vivendo un'altra stagione di grandi soddisfazioni. I ragazzi di Tom Thibodeau occupano attualmente il 5° posto a Est , ma scalare almeno un'altra posizione se non due appare tutto fuorché impossibile. Trascinati da un Jalen Brunson ( 27.5 punti e 6.5 assist di media a partita) ormai a tutti gli effetti diventato una stella, a New York hanno puntato forte anche sul mercato, anche se l'acquisto di punta OG Anunoby continua ad avere problemi fisici che ne limitano l'utilizzo. L'impressione generale è che comunque i Knicks siano molto vicini allo status di contender . Destino molto diverso, invece, quello che attende i Nets nel presente e nell'immediato futuro.

Due strade diverse, una città in comune

Il fragoroso fallimento dell'esperimento imbastito attorno al trio Kevin Durant-Kyrie Irving-James Harden ha di fatto lasciato Brooklyn con poco più delle macerie. La squadra, che di fatto non ha mai potuto contare su Ben Simmons, potenziale "X Factor" tormentato dagli infortuni, naviga nella mediocrità che oggi vale un 11° posto a Est a distanza notevole dalla zona play-in. Il cambio d'allenatore avvenuto a febbraio con la sostituzione di Jacque Vaughn in favore di Kevin Ollie non ha portato la scossa sperata, così come l'esplosione di Cam Thomas (21.5 punti a partita, miglior marcatore della squadra) ha iniciso poco o niente sul rendimento complessivo di Brooklyn. Una stagione davvero da dimenticare, insomma, per i Nets, che però potrebbero trovare proprio nel possibile sgambetto ai cugini le motivazioni necessarie per un colpo a sorpresa. Per scoprire come andrà il derby di New York basta attendere le 18.00, ora d'inizio della diretta su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.