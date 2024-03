Giusto una settimana fa, Shaquille O'Neal e Mario Chalmers, entrambi sia compagni che avversari di LeBron James, hanno sostenuto che la differenza tra la stella dei Lakers e Michael Jordan e Kobe Bryant consista nel fatto che gli avversari non temono LeBron come alla loro epoca erano temuti MJ e il Black Mamba. E molti giocatori ed ex giocatori hanno sentito il bisogno di smentire quanto emerso in "The Big Podcast"

