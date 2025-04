Sulla carta la gara interna contro gli Spurs, che ormai non avevano più nulla da chiedere alla stagione, era di quelle semplici, ma la tripla dell’ex Harrison Barnes ha inflitto a Golden State una sconfitta pesante. Agli Warriors, ancora in corsa per un posto ai playoff, non sono bastati nemmeno i 30 punti di Steph Curry, che dopo la gara ha ribadito come la squadra debba ancora dimostrare di che pasta è fatta

In teoria Steph Curry avrebbe dovuto festeggiare la 6^ stagione della sua carriera in cui ha segnato oltre 300 triple, impresa che nessun altro giocatore è mai riuscito a compiere più di una volta, ma al termine della sfida contro San Antonio la stella degli Warriors non era affatto dell’umore adatto. È stata infatti un’altra tripla, quella dell’ex Harrison Barnes, segnata a fil di sirena nel finale, a condannare Golden State a una sconfitta per 114-111 tanto inaspettata quanto pesante. Gli Spurs, d’altronde, erano arrivati al Chase Center in versione rimaneggiata e senza nulla da chiedere alla stagione, mentre per i padroni di casa si trattava di un’occasione d’oro per rafforzare la propria candidatura ad un posto con ingresso diretto ai playoff nella folle corsa per le posizioni tra la 3^ e l’8^ nella classifica della Western Conference. La sconfitta ha invece fatto scivolare Curry e compagni al 7° posto, una posizione da cui ora potrebbe essere davvero complicato risalire.