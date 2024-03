Nella serata in cui i Lakers fanno segnare il proprio massimo stagionale per punti (150), ben quattro giocatori vanno a referto con almeno 25 punti. Nella lega non accadeva da oltre tre anni, mentre per registrare un poker del genere in casa gialloviola bisogna tornare indietro addirittura al 1971. Ecco tutti i protagonisti, di ieri e di oggi

