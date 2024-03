Atlanta, in teoria, avrebbe ancora il play-in per cui sperare in una svolta della stagione, mentre a San Antonio si attende la fine della regular season senza grandi motivazioni. Per Hawks e Spurs, quindi, potrebbe arrivare presto il momento di tornare al lavoro sullo scambio che porterebbe Trae Young in Texas al fianco di Victor Wembanyama. "Bleacher Report" ha provato a ipotizzare come potrebbe funzionare la trade, a cui parteciperebbe anche una terza squadra, e perché avrebbe senso per tutte le parti in causa