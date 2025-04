L’origine dell’ antipatia , a quanto pare reciproca, tra Steph Curry e Ime Udoka dovrebbe risalire alle Finals del 2022 , quando la stella di Golden State trascinava i suoi alla vittoria del titolo da MVP della serie e il coach, allora sulla panchina di Boston , vedeva così concludersi la sua avventura ai Celtics . Un’antipatia che è riaffiorata l’altra notte, quando i Rockets , guidati da Udoka e ora seconda forza a Ovest , hanno sbancato il Chase Center di San Francisco tenendo Curry a soli 3 punti e 1/10 dal campo . All’uscita dopo il termine del 2° quarto , infatti, Steph si è reso protagonista di un lungo battibecco con il coach avversario e al centro della questione ci sarebbe stato il trattamento ricevuto da Curry , a suo dire aggredito in maniera eccessiva dalla difesa di Houston . Un’accusa, quella del leader degli Warriors , accompagnata dalla lamentela per i pochi falli fischiati in suo favore, a cui Udoka ha risposto dopo la partita.

Le parole di Udoka

“Quando gli avversari cominciano a lamentarsi per i falli non chiamati o per la troppa fisicità messa in campo, significa che hai fatto il tuo dovere” ha dichiarato Udoka davanti a ‘The Athletic’ e, pur non facendo nomi, rispondendo in modo evidente a Curry. “Quello è il primo passo per vincere la battaglia” ha quindi rincarato la dose il coach di Houston, “per cui ho detto ai miei: se loro iniziano a lamentarsi, alzate ancora l’intensità e fate in modo che siano gli arbitri ad adattarsi al vostro modo di difendere”. Parole pesanti, quelle di Udoka, e che potrebbero sancire l’avvio di una rivalità tra Rockets e Warriors che potrebbe anche trovare un seguito in una serie di playoff che, a questo punto, si preannuncerebbe caldissima.