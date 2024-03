Un Kevin Durant in grande serata trascina i Suns al successo sul campo di Denver, colpi in trasferta anche per i Lakers a Memphis e per Golden State a Orlando. Houston sbanca Oklahoma City e ottiene la 10° vittoria consecutiva, New York domina a Toronto. I Clippers vincono in volata a Philadelphia, Chicago e Minnesota si liberano agilmente di Indiana e Detroit. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

