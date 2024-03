Le sue doti difensive non sono una novità ma forse il suo contributo è ancora troppo sottovalutato. Per questo i Pelicans hanno lanciato una campagna mediatica per sostenere la candidatura di Herb Jones nel primo quintetto difensivo e i 75 secondi scarsi messi in mostra in un passaggio del 2° quarto contro i Bucks la spiegano meglio di mille parole. Guardare per credere

A guardare le cifre offensive finali di Herb Jones nella vittoria dei suoi Pelicans contro Milwaukee non si resta certo impressionati: appena sopra la doppia cifra, con 11 punti a referto, e un modesto 3/9 al tiro con 1/4 da tre punti. E invece, a guardare un singolo minuto della sua partita, nel corso del secondo quarto, le immense potenzialità del giocatore di New Orleans sono lì tutte da vedere. Qualcuno - e non da oggi - lo candida a primo quintetto difensivo, e la dimostrazione di versatilità messa in scena in quello sprazzo di partita contro i Bucks non fa che confermare la bontà della candidatura. Nel giro di neppure 75 secondi, infatti, Jones si è reso protagonista di due stoppate in due possessi difensivi consecutivi (la prima su Damian Lillard, la seconda su Bobby Portis), per poi aggiungerci un recupero e anche due canestri (la sua unica tripla, dall'angolo, dell'incontro e poi una penetrazione al ferro). Giocate come queste, e momenti come questi, sono quelli che fanno svoltare una partita, e i Pelicans, che oggi viaggiano a mezza gara soltanto di distanza dal 4° posto a Ovest dei Clippers, sono una squadra pericolosa anche per la presenza - attorno ai "Big Three" McCollum-Ingram-Williamson - di giocatori come Jones e Trey Murphy III che possono cambiare a loro modo una partita.