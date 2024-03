Che primi turni di playoff vedremo? Le previsioni

Per come sono le classifiche NBA al momento è molto difficile prevedere gli accoppiamenti del primo turno di playoff. C'è solo una serie, a oggi, che ha più del 50% di chance di avverarsi, e vedrebbe i Clippers affrontare i Pelicans (Kawhi vs. Zion? Non male). Nella gallery qui sotto però "The Ringer" ha voluto elencare tutti i possibili incroci, a Est e a Ovest, che contino più del 10% di possibilità di avversarsi. Per scoprire quali duelli seguiremo da metà aprile in poi