Complice anche l'infortunio che ha tolto di mezzo Joel Embiid, il premio di MVP per la stagione NBA 2023-24 sembra aver già trovato il suo legittimo padrone. Lo stesso sembre essere vero - almeno a guardare le quote comunicate da FanDuel - per i premi di miglior difensore, sesto uomo dell'anno e matricola dell'anno. Ecco i grandi favoriti a quattro dei più prestigiosi premi individuali assegnati dalla lega al termine di ogni stagione