Nella notte Donovan Mitchell è tornato in campo dopo sei partite di stop a causa della frattura al naso, ma per giocare ha dovuto indossare una vistosa maschera protettiva. La guardia dei Cavs è però solo l'ultima stella della NBA in ordine di tempo a giocare "mascherata". Prima di lui, per brevi periodi, sono stati in tanti a indossare la maschera sul parquet, da leggende assolute a più modesti gregari. E c'è anche chi non se l'è più voluta togliere