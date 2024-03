Negli ultimi anni Jalen è diventato uno dei nomi più popolari di tutta la NBA, anche con le sue varianti Jaylen e Jaylin. Selezionando dodici giocatori tra quelli attualmente nella lega come fatto da JE Skeets di NoDunks ne verrebbe fuori un roster in grado di dominare la NBA per gli anni a venire, con due All-Star conclamati, almeno due giovani stelle in rampa di lancio, uno specialista difensivo di altissimo livello e un pacchetto di lunghi ultra atletico. Ecco nel dettaglio l’All-Jalen Team e il suo capostipite