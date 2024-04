“Lo ha fatto per davvero!”. Anche l’account X ufficiale dei Dallas Mavs pare non crederci, perché l’ultima prodezza in riscaldamento di Luka Doncic (che poi “caldo” lo è stato anche in partita, segnando 47 punti!) è un numero davvero senza senso. Spalle al canestro, lo sloveno lancia il pallone verso l’altro, lo fa sbattere contro il jumbotron del Toyota Center e poi lo ammira ricadere nella retina. “IYKYK”, l’acronimo usato dall’account dei Mavs, “If you know, you know”: “Se lo sai già, che te lo dico a fare?”