La stagione, in teoria, è tutt'altro che finita per i Lakers, attualmente impegnati nella lotta per ottenere il miglior piazzamento possibile in zona play-in. Sulla sponda gialloviola di Los Angeles, però, si starebbe già pensando al mercato. Secondo fonti interne citate da "The Athletic", infatti, Rob Pelinka sarebbe pronto ad andare a caccia di una terza stella da affiancare a LeBron James e Anthony Davis. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Trae Young, ma anche altri due nomi grossi

Al termine della stagione regolare dei Lakers mancano ancora 7 partite, una corsa lunga due settimane che per LeBron James e compagni ha l'obbiettivo di ottenere il migliore piazzamento possibile in zona play-in. D'altronde già lo scorso anno i gialloviola erano partiti dal play-in per poi arrivare fino alle finali di Conference, e pur senza fare proclami a Los Angeles sperano di poter ripetere l'impresa, magari giocandosi in maniera più efficace le chance di approdare alle Finals. Nel frattempo, tuttavia, il front office guidato da Rob Pelinka starebbe già pianificando il mercato estivo. Secondo quanto riportato da "The Athletic", infatti, i Lakers punterebbero a portare in California una terza stella da affiancare a James e a Anthony Davis. Le risorse, sia dal punto di vista delle scelte al Draft che dei giocatori da inserire in eventuali trade, ci sarebbero, e nella lista dei desideri di Pelinka e soci svetterebbero tre nomi.