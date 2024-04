Jokic e Wemby, che show: 42 punti vs 9 stoppate

Duello sensazionale tra l'MVP delle ultime Finals Nikola Jokic e il futuro Rookie dell'Anno Victor Wembanyama: la stella dei Nuggets ha chiuso con una doppia doppia da 42 punti e 16 rimbalzi per trascinare i suoi alla vittoria per 110-105 e al primo posto a Ovest, ma il francese ha dato battaglia fino alla fine con 23 punti, 15 rimbalzi, 8 assist e ben 9 stoppate, di cui quattro proprio contro Jokic. "Ha stoppato tipo 600 tiri, ma almeno abbiamo vinto" il commento di Jokic dopo il duello

Uno show doveva essere e uno show è stato: la sfida tra il presente della NBA, rappresentato dall’MVP delle ultime Finals (e probabile prossimo MVP della regular season) Nikola Jokic e il futuro della NBA nel più che probabile Rookie dell’Anno Victor Wembanyama non ha per niente tradito le attese. Alla fine Denver è riuscita a spuntarla per 110-105, ringraziando la tripla spezza-parità di Michael Porter Jr. (15 punti e 16 rimbalzi, suo career high) a 28 secondi dalla fine e i due liberi finali di Jokic per suggellare una strepitosa doppia doppia da 42 punti e 16 rimbalzi con 6 assist a referto. Il serbo però ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su un Wembanyama che si è battuto fino alla fine, mettendo assieme cifre mai viste per un rookie: 23 punti, 15 rimbalzi, 8 assist e addirittura 9 stoppate, di cui 4 proprio contro il “Joker”.