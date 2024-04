Due mesi lontano dai parquet per cercare di tornare in campo in tempo per i playoff ed evitare l’operazione alla fine non sono serviti: la riabilitazione alla spalla lussata il 27 gennaio scorso non ha portato i risultati sperati, e così Julius Randle è costretto ad andare sotto i ferri – mettendo così di fatto fine alla sua stagione in campo. L’equipe medica che ha in cura l’ala dei Knicks e due ulteriori specialisti consultati recentemente si sono trovati concordi nel ritenere preoccupante la persistente instabilità della spalla del giocatore: impossibile vederlo quindi in campo a breve, inevitabile, invece, l’intervento. Si chiude quindi in anticipo una stagione che lo ha visto inanellare una striscia di 19 gare in fila con 20 o più punti (la più lunga della sua carriera) e tenere medie di 24 punti, oltre 9 rimbalzi e 5 assist a partita, tirando il 47% dal campo.