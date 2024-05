NBA

Otto delle dieci squadre con il monte salari più alto per la stagione 2023-24 sono già state eliminate dai playoff, e non vedranno quindi ricompensati con un titolo NBA i loro sforzi economici. Quasi un miliardo e mezzo di dollari in soli stipendi (a cui va aggiunto l'importo della tassa di lusso, per alcune squadre altissima) sono stati spesi per assemblare roster che alla fine non hanno garantito neppure il superamento del primo turno di playoff. Ecco le squadre più spendaccione

I SOLDI NON COMPRANO LA FELICITÀ (E NEPPURE UN TITOLO NBA) Il vecchio adagio dice che i soldi non comprano la felicità, e se per una franchigia NBA la felicità equivale a sollevare al cielo a fine stagione il Larry O'Brien Trophy, allora 8 delle 10 squadre che quest'anno hanno speso di più per assemblare il proprio roster sanno già di non avere un lieto fine alla loro stagione agonistica. Pur non badando a spese, i roster costruiti in estate non si sono rivelati vincenti, e ad approfittarne sono le sei squadre con payroll inferiori ancora in corsa per il titolo