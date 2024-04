L'occasione era di quelle importanti per LeBron James, grande ex della serata, e per i suoi Lakers, che non se la sono fatta sfuggire. Battendo nettamente Cleveland per 116-97, con lo stesso James (24 punti e 12 assist) e Anthony Davis (22 punti e 13 rimbalzi) al solito protagonisti, i gialloviola hanno infatti sorpassato Sacramento assestandosi all'8° posto nella classifica della Western Conference. Per i ragazzi allenati da Darvin Ham si tratta della 9° vittoria nelle ultime 10 partite

L’appuntamento con l’NBA Saturdays regala ai Lakers la possibilità del sorpasso ai danni di Sacramento per l’8° posto a Ovest e a LeBron James l’occasione di un incontro con il suo passato. Un LeBron che riporta indietro l’orologio già a metà del 1° quarto, quando dopo aver guidato il primo strappo dei Lakers che porta al primo time out per Cleveland, chiude con una schiacciata che fa esultare il pubblico della Crypto.com Arena l’alley-oop di Austin Reaves. Poco dopo James si accomoda in panchina per il suo primo riposo e i Lakers subiscono subito un 7-0 di parziale che costringe anche Darvin Ham a chiamare time out. L’intervento del coach gialloviola sembra funzionare, perché i Lakers rientrano in campo con maggiore intensità e rimettono il naso avanti 36-33 al primo riposo. E il buon momento dei padroni di casa prosegue nel 2° quarto, dove nei primi due minuti di gioco James e compagni piazzano a loro volta un parziale di 15-2 che li porta alla doppia cifra di vantaggio. Una doppia cifra di vantaggio sostanzialmente mantenuta dai Lakers, che trovano un D’Angelo Russell a tratti inarrestabile e che segna 23 dei suoi 28 punti totali nella prima metà di gara e chiudono avanti 65-56.