Di fronte c'era la sua ex squadra, ma all'orizzonte c'era l'obbiettivo del sorpasso ai danni dei Kings e l'8° posto a Ovest. Così LeBron James non è mancato all'appuntamento, trascinando i suoi Lakers alla vittoria sui Cavs per 116-97 con 24 punti e 12 assist. E, all'inizio del 3° quarto, il super veterano ha riportato indietro le lancette dell'orologio con un gesto atletico in teoria impossibile per un quasi quarantenne. A farne le spese è stato il provero Darius Garland