La lettera G: Greek Freak, la storia di Giannis

Nella nuova puntata di ABC, la rubrica con la quale andiamo alla scoperta della NBA lettera per lettera, parliamo di uno dei giocatori più forti della NBA contemporanea, Giannis "The Greek Freak" Antetokounmpo. Una storia da cinema partita dalla Grecia e finita in Wisconsin, dove è diventato una superstar a livello globale

Quella di Giannis Antetokounmpo è, a tutti gli effetti, una storia da cinema. Nato ad Atene da immigrati nigeriani, ha dovuto attendere i 18 anni - quando era già diventato una stella in odore di Draft NBA - per ricevere la cittadinanza greca, emergendo da una situazione familiare ed economica difficile. Nel 2013 è passato dalla seconda divisione greca direttamente alla NBA con i Milwaukee Bucks, che su di lui hanno investito la 13^ scelta assoluta al Draft: mai scelta fu più azzeccata, perché nell'ultimo decennio Antetokounmpo è diventato una superstar globale, nonché l'MVP della lega nel 2019 e nel 2020 conquistando il primo titolo della sua carriera nel 2021, con un'indimenticabile gara-6 da 50 punti per riportare il titolo in Wisconsin dopo 50 anni. Una storia memorabile da ripercorrere nella nuova puntata di ABC qui sopra, mentre qui sotto trovate tutte le lettere già pubblicate.