Grande apprensione a Milwaukee e tra tutti gli appassionati NBA per le condizioni di Giannis Antetokounmpo. Il due volte MVP è uscito dal campo sorretto dai compagni nel terzo quarto della sfida poi vinta con Boston. Il greco stava correndo da solo a bassa velocità quando ha sentito un dolore al polpaccio e si è subito accasciato a terra tenendosi la gamba sinistra. Dopo aver testato le sue condizioni e aver capito che si trattava di qualcosa di serio, i compagni lo hanno aiutato a rialzarsi e lo hanno accompagnato fuori dal campo. Nel tunnel degli spogliatoi poi Giannis ha camminato da solo, ma zoppicando visibilmente e con un'espressione molto preoccupata sul volto. I Bucks hanno parlato di un 'problema muscolare al soleo', e attendono l'esito della risonanza magnetica per capire la reale entità dell'infortunio. Antetokounmpo era in dubbio per la sfida con i Celtics per una tendinopatia sempre alla gamba sinistra, per cui aveva già saltato delle partite. Verrà anche controllato il tendine d'Achille, per cui aveva saltato una gara a inizio marzo.