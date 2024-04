Golden State sbanca Los Angeles nonostante un grande LeBron James, Milwaukee batte Boston ma deve fare i conti con l'infortunio di Giannis Antetokounmpo. I Clippers passano a Phoenix, vittorie in trasferta anche per i Knicks a Chicago e per Denver sul campo dei Jazz. Anthony Edwards fa registrare il suo massimo in carriera con i 51 punti segnati contro Washington, Orlando cade a Houston e Miami vince ad Atlanta dopo due supplementari. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA