L'infortunio al menisco del ginocchio sinistro e il successivo intervento chirurgico l'hanno tenuto lontano dai campi per oltre due mesi, impedendogli di provare a bissare il premio di MVP, ma i numeri della stagione di Joel Embiid sono comunque sensazionali. La stella dei Sixers rientra nella top 5 della NBA in otto categorie diverse, a ulteriore dimostrazione di come rimanga uno dei giocatori più dominanti di tutta la lega