Dalla stagione 2004-05, la prima a 30 squadre, la NBA organizza il proprio campionato in 6 division, 3 a Est e 3 a Ovest. Nella notte, con la vittoria a Miami, i Dallas Mavericks si sono aggiudicati il titolo nella Southwest, e allora l'occasione è buona per andare a vedere - division per division - quali sono le squadre che vantano più titoli, quali quelle che arrivano subito alle loro spalle e la differenza in numero di titoli

